Липецкие семьи получили от фонда "Милосердие" 100 тонн детского питания

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За два года более 100 тонн полезного детского питания отгружено в различные районы Липецкой области. Постоянные получатели этой помощи - малообеспеченные семьи, в том числе многодетные и неполные, а также воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Вкусную» поддержку от «Милосердия» может получить любая малообеспеченная семья из самого отдаленного населенного пункта Липецкой области. Для этого необходимо предоставить работникам фонда пакет необходимых документов, предварительно получив консультацию по телефону 89005980708.

«Вот уже третий год мы проводим акцию «Время добра» совместно с компанией «Прогресс», - комментирует директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Качественную молочную продукцию, фруктовое и овощное пюре, соки ежемесячно передаем более 1500 семьям из Липецка и районов области. Мы благодарим наших партнеров за продукты и планируем еще ни один год продолжать эту востребованную акцию помощи самым нуждающимся».

Среди актуальных социальных программ фонда «Милосердие» есть еще несколько, которые нацелены на поддержку семьи и детства. Они охватывают свыше 1500 семей, более половины из которых – многодетные. Благодаря этому около 4000 детей в Липецкой области регулярно получают разнообразную востребованную помощь.

Одна из программ «Милосердия» предусматривает регулярную выдачу благотворительных обедов. Их предоставляет партнер фонда – компания «Ротекс». Более 360 жителей Липецка из числа малообеспеченных и многодетных семей, а также одиноких пенсионеров имеют возможность получать полноценное горячее питание. Еще одна программа фонда помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, рассчитывать на экстренную материальную помощь. В течение года ее получает более 100 семей. Часто на эти средства родители приобретают для своих детей одежду и школьные принадлежности.

Детям из нуждающихся семей накануне новогодних праздников фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, традиционно вручает «сладкие» подарки. Воспитанники детских домов региона получают приятные сюрпризы от фонда не только к Новому году, но также к Дню защиты детей и Дню знаний.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».