NLMK DanSteel расширяет производство премиальных видов продукции

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NLMK DanSteel, завод Группы НЛМК, расположенный в Дании, расширяет линейку толстолистовых атмосферостойких сталей, которые используются для производства мостовых металлоконструкций. К ранее освоенным маркам стали с пределом текучести

355 МПа в толщинах до 80 мм добавлена линейка из десяти марок стали с пределом текучести до 460 МПа в толщинах до 100 мм. Новые марки в среднем на 30% прочнее ранее производимых аналогов, обеспечивают высокое качество сварки и устойчивы к появлению трещин при низких температурах.

Высокий уровень инженерных характеристик новых марок сталей, стойких к коррозии, удалось достичь благодаря оптимизации химического состава стали, а также разработки оптимальных режимов прокатки с использованием ускоренного охлаждения. Результаты сертификационных испытаний подтвердили высокое качество толстолистовой стали.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.