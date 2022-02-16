В Липецкой области лишь 1 выпускник планирует сдать ЕГЭ по китайскому языку

В Липецкой области сдавать ЕГЭ планируют около 5000 одиннадцатиклассников и выпускников прошлых лет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В начале февраля в Липецкой области завершился прием заявлений на участие в ЕГЭ в 2022 году. Экзамены планируют сдавать около 5 тыс. одиннадцатиклассников и выпускников прошлых лет. В пресс-службе регионального управления образования и науки напомнили, что экзаменационная кампания пройдет в 3 периода: досрочный этап с 21 марта по 15 апреля, основной с 26 мая по 2 июля и дополнительный с 5 по 20 сентября.

В области досрочно ЕГЭ сдадут 49 человек: русский язык - 19 липчан, математику профильного уровня - 16, обществознание - 14 и столько же биологию.

В основной период на экзамены зарегистрировали 4 874 ученика. Самый популярный предмет - русский язык. Это объяснимо, ведь он является обязательным для получения аттестата, а также необходим для поступления в вуз на любое направление. Сдавать русский язык планирует 4 738 юных липчан.

Второй обязательный предмет - математика. Профильный уровень выбрали 2 390 школьников. Базовый - 2 314. Как и ранее, большинство ребят будут сдавать обществознание - 2 444 человека. На ЕГЭ по физике зарегистрировали 937 выпускников. Еще 856 - историю. Информатику выбрали 60 учеников, биологию - 848, химию - 666, литературу - 283, географию - 92.

Экзамен по английскому языку намерены сдать 577 липчан. На ЕГЭ по немецкому придут 15 человек. Французский язык предпочли 12 школьников. И только 1 ученик отважился попробовать сдать китайский язык.