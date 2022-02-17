В Липецкой области ухудшилась судебная статистика по несовершеннолетним

О работе судов Липецкой области за год Фото: Лия МУРАДЬЯН

Председатель Липецкого областного суда Александр Карташов подвел итоги работы судов в регионе за 2021 год. В начале пресс-конференции председатель отметил, что пандемия коснулась и сотрудников суда, которые, как известно работают с населением. В частности за год COVID-19 переболел каждый шестой сотрудник регионального аппарата судебной системы. Но на самой работу судов это никак не отразилось – дела рассматривались в установленные сроки.

Всего за год в судах области рассмотрели 350 962 дел и материалов, средняя нагрузка на одного судью составила 124.8 дел в месяц, на мирового судью – 405.1 дело, районные – 45.2, в областном суде – 16.7 дел в месяц на одного судью.

Отдельно по уголовным 1 инстанции рассмотрели 6 303 дел и 51317 материалов, по 3921 делу вынесли приговор, 2020 – прекратили. 4081 человека осудили, 24 – оправдали.

Отдельно Александр Карташов коснулся судов присяжных, которые за год рассмотрели 11 дел, еще 6 на конец прошлого года оставались не закончены. Сложность с присяжными возникает в маленьких районах, где жители прямо или косвенно почти все друг друга знают. Часто стороны заявляют об отводах присяжных в том числе и по причине заинтересованности. Еще одна проблема – низкая активность граждан, которые игнорируют сообщения суда.

По гражданским делам мировые и областные суды 1 инстанции за год рассмотрели 203755 дел. На первом месте по количеству долги за коммунальные услуги – 48.4% от общего числа. На втором – просроченные кредиты, их 35.3% или 71983 дела за год. На третьем месте – семейные споры, на четвертом – земельные и на пятом месте споры с работодателями.

По административным делам в Липецкой области за 2021 год мировые судьи оштрафовали 35 642 человек на 270 627 014 рублей. Из них добровольно и принудительно оплатили только 59 664 836 рублей – 22%.

Также в суде озвучили статистику по несовершеннолетним. В 2021 году в Липецкой области рассмотрели 138 уголовных дел в отношении 160 несовершеннолетних. 145 дел окончено производством. В целом количество рассмотренных уголовных дел в отношении несовершеннолетних за год увеличилось на 15.1%. Осудили 94 подростка (в 2020 году было 73), из них 17 приговорили к лишению свободы, 38 – условно, 2 – к ограничению свободы, 17 – к обязательным работам. 1 – к исправительным, 4 – к штрафу, 15 – освободили от наказания.

Отдельно председатель областного суда отметил, что проблем с кадрами у аппарата нет, каждый кандидат на должность судьи проходит жесточайший отбор, при этом сотрудников хватает. В нынешнем году в Усмани откроют новое здание суда, а здание областного в Липецке ждет капитальный ремонт.

В целом в суде отметили, что правовая грамотность граждан растет и население все больше доверяет суду в исках к органам власти от федеральных до муниципальных. Причем суд сам помогает гражданам добиться справедливости. В части муниципальных органов решение выносят в пользу людей чаще.