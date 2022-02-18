Группа НЛМК вошла в число лидеров рейтинга работодателей России по версии HeadHunter

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, заняла первое место среди металлургических компаний в рейтинге работодателей по версии платформы HeadHunter и второе место в категории «промышленное производство» среди компаний численностью более 5 000 человек. Компания также вошла в топ-20 общего рейтинга российских компаний и в топ-3 компаний по уровню зрелости HR-процессов.

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«Высокая оценка в рейтинге подтверждает прогресс Группы НЛМК в формировании одной из самых сильных и профессиональных команд. Именно сотрудники позволяют компании добиваться поставленных целей и устойчивых результатов, а компания, в свою очередь, помогает им непрерывно развиваться и становиться лидерами», - прокомментировал вице-президент по кадрам Группы НЛМК Михаил Архипов.

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Рейтинг HeadHunter – один из самых авторитетных рейтингов работодателей России. В проекте участвуют компании всех отраслей и регионов страны. При подготовке рейтинга оценка компаний проводится по трём показателям: эффективность деятельности HR-подразделения; уровень вовлеченности сотрудников компаний; мнение соискателей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.