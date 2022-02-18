В Липецке в 7 раз открыли хоккейный турнир памяти героя России Олега Пешкова

В Липецке стартовал хоккейный турнир памяти Олега Пешкова Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке состоялось открытие 7 хоккейного турнира памяти героя России Олега Пешкова. На состязание съехались 8 команд из разных городов. На лед вышли сборная Липецкой области "СШ 11 Динамо", "Созвездие" из Воронежа, "Динамо 2015"-1, "Динамо 2015"-2 из Московской области, "Динамо-Север"-1, "Динамо-Север"-2 из Долгопрудного, СКА-Легион из Санкт-Петербурга.

Игры стартовали еще с утра 18 февраля. Затем спортсмены ушли на перерыв, чтобы присутствовать на официальной церемонии открытия турнира. Ребят поздравили руководители Липецка и области, депутаты, представители регионального ГУ МЧС.

- Надеюсь, у вас останутся только позитивные воспоминания о нашем городе, - обратилась к хоккеистам мэр города Евгения Уваркина. - Может быть, вы найдете здесь друзей и близких по духу людей, - говорит мэр. – Да, это детский турнир, но все три дня здесь будут кипеть серьёзные страсти. Мы видим, как у вас горят глаза, когда выберете в руки клюшки и выходите на лёд. Пусть победит сильнейший!

Хоть в состязаниях участвуют юноши, в липецкой команде нашлось место для представительницы прекрасного пола. Варя Колодеева - нападающий. Она попала в спорт случайно: пришла на тренировку с братом, там ее увидел тренер и предложил попробовать себя в хоккее.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, игры в рамках турнира продолжатся в выходные - 18 и 19 февраля.