Фонд «Милосердие» поддержал образовательный проект для липецких школьников

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Поддержка благотворительного фонда «Милосердие» помогла организовать учебный процесс для учащихся профильного технологического класса липецкой школы №27 и задействовать в качестве наставников преподавателей металлургического колледжа.

Совместный с HR-службой НЛМК образовательный проект действует уже второй год. Он помогает знакомить школьников с различными рабочими профессиями. В профильном технологическом классе старшеклассники углубленно изучают информатику, физику и математику. Эти знания расширяют базу для освоения ими в будущем инженерных специальностей.

Предпрофессиональные программы дают детям возможность уже после девятого класса пробрести практические навыки ряда технических специальностей и определиться с выбором направления дальнейшей учебы. В освоении прикладных знаний старшеклассникам помогают опытные преподаватели-практики Липецкого металлургического колледжа.

Поддержка детских образовательных проектов - одно из важных направлений фонда «Милосердие». Целый ряд социальных программ помогает школьникам из разных регионов страны получать начальные профессиональные навыки, осваивать азы технического творчества и постигать основы научной и проектной деятельности. В прошлом году при поддержке фонда экологический лицей в Липецке оснастили мобильным оборудованием для проведения учащимися исследований состояния почв, воды и воздуха. В еще одной липецкой школе открыли первый в регионе класс технического творчества, где ребят обучают базовым навыкам электромонтажа.

В Екатеринбурге помощь фонда помогла расширить парк современных учебных приборов в профильных физических классах двух городских школ. В Ревде Свердловской области средства гранта позволили оснастить высокотехнологичным оборудованием для автомоделирования местную станцию детского технического творчества.

В этом году в Липецке и Старом Осколе при поддержке фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, начался очередной этап еще одного образовательного проекта. С детьми, в том числе оставшимися без попечения родителей, будут работать опытные наставники и ведущие эксперты страны. На этих тренингах участники проекта узнают о своих сильных сторонах и зонах развития, научатся составлять резюме и проходить собеседование. Во второй части проекта участники смогут ближе познакомиться с деятельностью липецких предприятий. Все это поможет социальной адаптации и профессиональному самоопределению подростков.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».