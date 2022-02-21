«Танцуй и держись!»

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Танго, джайв, фокстрот, пасодобль…Те, кому подвластно искусство бального танца, дарят нам незабываемые впечатления. Но за изящным и грациозным выступлением на танцполе стоит огромный труд. Поэтому безмерного уважения заслуживают танцоры с ограниченными возможностями здоровья.

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Всплеск эмоций, высокое мастерство, восхищение зрителей и судей – таков итог межрегионального турнира в Липецке по танцам на колясках.

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Организация проведения турнира в областной спортивно-адаптивной школе стало возможным благодаря поддержке фонда «Милосердие». Помимо липчан, которых представлял знаменитый инклюзивный театр танца «Параллели», выступили танцоры из Тамбова, Серпухова, Череповца. Спортсмены показали умение в соло и комби-выступлениях, произвольной, европейской и латиноамериканской программах. Восторг у всех собравшихся в зале вызвали композиции «Нежность», «Лицедеи», «Джеймс Бонд». Липчане как всегда продемонстрировали класс, завоевав два «золота» и три призовых места в различных номинациях.

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Липецкие «Параллели» - коллектив, где здоровые исполнители танцуют с партнерами, которые двигаются на инвалидных колясках. Ему уже 15 лет. Среди особенных танцоров есть участники с нарушениями опорно-двигательного аппарата и слуха, расстройством аутистического спектра. В копилке у знаменитого коллектива множество побед на различных турнирах, включая международные, среди достижений и участие в финале популярного телевизионного шоу - программы «Минута славы» на Первом канале.

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Владимир Хорошилов – педагог, одновременно тренер и спортсмен «Параллелей». Вместе со своей партнершей Еленой Шалютиной он завоевал на турнире два «золота».

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- Цель и главная идея нашего театра танца неизменна – социальная адаптация людей с ограниченными возможностями, – отмечает Владимир Хорошилов, – Когда видишь у наших коллег-подопечных блеск в глазах, эту бурю эмоций и силу воли в преодолении себя, то забываешь о всех своих «трудностях». Радость, которую приносит нашим подопечным занятия танцами и твоя сопричастность этому, воодушевляет. Наш коллектив очень благодарен фонду «Милосердию» - многолетнему партнеру «Параллелей» за ту поддержку, которую он оказывает - это организация концертов и выездные гастроли в других городах, возможность повышать свои творческие и спортивные навыки.

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График выступлений танцоров народного инклюзивного театра расписан до конца года. Насыщенная программа включает юбилейный апрельский концерт с новой программой, участие в чемпионате России и Кубке континентов, фестивале в Кремлевском дворце. И неизменно помогать театру танца будет фонд «Милосердие». Он поможет компенсировать расходы на оплату трансфера и питание участников, памятные сувениры и оформление помещений.

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«Мы всегда стараемся поддерживать активных и неуспокоенных людей, которые заряжают своей энергией остальных. Именно такими являются участники инклюзивного театра танца «Параллели». Когда смотришь их выступления, всегда поражаешься таланту и самоотдаче артистов, большому желанию вести полноценную жизнь и заниматься любимым делом», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

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Владимир КУЛИК. Фото автора.