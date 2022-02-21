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Происшествия21 февраля 2022 12:01

Главу района в Липецкой области подозревают в служебном подлоге и злоупотреблении

Чиновника подозревают в махинациях с переселением из аварийного жилья
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Главу района подозревают по двум статьям

Главу района подозревают по двум статьям

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Следственный комитет Липецкой области возбудил уголовное дело в отношении главы Лебедянского района. Чиновника подозревают по части 3 статьи 285 и части 2 статьи 292 УК – злоупотребление полномочиями и служебный подлог.

По версии следствия, в декабре 2020 года район заключил госконтракты на покупку 81 квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Всего три дома на улице Машиностроителей в Лебедяни – общая сумма 160 млн рублей. Люди должны были въехать в новые квартиры в октябре 2021 года, но дома так и не сдали.

При этом на основании подписанных главой района актов выполненных работ и платежных документов застройщику перечислили 86 миллионов, что в два раза больше стоимость фактически выполненных работ. При этом строительства заморозили и дома до сих пор не готовы.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, ход доследственной проверки был на контроле в центральном аппарате ведомства, а само преступление выявили при взаимодействии с УФСБ и прокуратурой региона.

Отметим, что ранее губернатор Липецкой области встретился с главой Лебедянского района Романом Панфиловым. После чего чиновник получил негативную оценку за срыв сроков по строительству школы в микрорайоне Машзавода, недостроенный ЗАГС и дома для переселенцев.

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