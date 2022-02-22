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Общество22 февраля 2022 12:06

Подготовка к паводку: в Липецке расчистили водоотводные каналы и ливневки

На территориях с высоким риском подтопления проживают около 3 тыс. липчан
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке готовятся к паводку

В Липецке готовятся к паводку

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке возобновили подготовку к паводковому периоду. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в первую очередь работы стартовали на участках, потенциально подверженных подтоплению.

Специалисты расчистили водоотводные канавы на улицах 20 партсъезда, Дарвина, Арктическая. Там убрали поросль и мусор. В порядок привели водоотводные лотки у Лебедянского шоссе и дома №23 по Катукова.

Продолжают следить за состоянием сети ливневой канализации. От снега и льда очистили решетки и колодцы на улицах Катукова, Меркулова, Кривенкова, Яна Берзина, Каменный Лог, Гагарина, Циолковского, Адмирала Макарова, Студёновская, Папина, Ильича и других.

Напомним, что потенциально опасные участки ежедневно мониторят. В перечень территорий с высоким риском подтопления вошли ряд улиц Сокола и Левобережья, районы Ниженки. Там проживают около 3 тыс. человек.

Общество: ВОПРОС ДНЯ