Мужчин в Липецкой области на 96 тысяч меньше, чем женщин

Каждый второй мужчина в Липецкой области средних лет Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ко Дню защитника Отечества Липецкстат опубликовал данные по мужскому населению в Липецкой области. По данным статистиков, в прошлом году в регионе родилось 4600 мальчиков, 26 из них появились на свет именно 23 февраля. Отмечается, что мальчиков обычно рождается на 7-8% больше, чем девочек, но после 44 лет наблюдается уже численный перевес в сторону женщин. С учетом всех возрастных групп на данный момент в Липецкой области проживают 516 мужчин – это 46% населения региона. То есть мужчин на 96 300 меньше, чем женщин, а значит на 1000 мужчин приходится 1187 женщин.

Отдельно в старших возрастных группах женщин больше, чем мужчин а 1.4-3.5 раз, поскольку продолжительность жизни у женщин больше. Причем продолжительность жизни у мужчин продолжает снижаться – 5 лет за 2020 год, что на 10-11 лет ниже, чем у женщин. Мужчины-долгожители в Липецкой области тоже есть: 824 человека старше 90 лет, 28 из них разменяли 100 лет.

При этом здоровый образ жизни ведут только 7% мужского населения области – не курят, правильно питаются, физически активны и употребляют не более 168 грамм спиртного в неделю. Тех, кто не курит, но больше выпивает или меньше двигается более 40%. Спортом занимаются почти 33% мужчин, 7% увлекаются интеллектуальными видами спорта – шахматы и компьютерные игры.

Также статистики подсчитали, что в Липецкой области мужчины вступают в брак чаще всего в возрасте 25-29 лет. Большинство женятся на женщинах на 5 лет младше себя. При этом шестеро мужчин заключили брак с женщинами, которые старше на 20 и более лет. Самая большая разница между молодоженами составила 32 года.

Самый ранний возраст вступления в брак у мужчин в Липецкой области 16, самому пожилому жениху 88 лет. Также на липчанках за год женились 138 иностранцев, больше всего из Таджикистана, Украины и Казахстана. Были женихи из Турции, Греции, Германии, Италии и Великобритании.

Однако за 2020 год в Липецкой области на 1000 браков пришлось 848 разводов. Чаще всего разводятся мужчины от 30 до 34 лет, 41% из них успевают прожить в браке от года до 4 лет. Остальные разводятся после 5-10 лет семейной жизни, 5% разводятся в первый же год после свадьбы.

В трудоспособном возрасте сейчас находятся более 70% мужского населения. Каждый седьмой мужчина в возрастной группе от 16 до 29 лет, каждому второму – от 30 до 59 лет. Среди работающих мужчин высшее образование есть у 24%, среднее профессиональное – 28%.