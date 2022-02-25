Липецким НКО рассказали о программе «Стальное дерево»

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Представителям липецких некоммерческих организаций рассказали о грантовой программе «Стальное дерево», которую поддерживает благотворительный фонд «Милосердие». Презентация прошла в большом зале Липецкого городского Совета депутатов. Ее представила куратор программы Яна Шафоростова.

Через три дня завершится этап приема заявок для получения грантов 2022 года, который продолжался почти два месяца. Свои общественно полезные идеи жители Липецкой, Свердловской, Калужской, Белгородской областей и Алтайского края еще могут предложить для рассмотрения в режиме онлайн. Для этого необходимо оформить простую форму заявки в разделе «Стальное дерево» на сайте фонда.

В этом году в грантовую комиссию уже поступило более 250 заявок. Проекты соискателей грантов нацелены на благоустройство общественных пространств, создание новых объектов уличной спортивной инфраструктуры, поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей, на организацию культурных мероприятий.

«У всех активных и неравнодушных есть еще три дня, чтобы успеть стать участниками программы «Стальное дерево». Она уже помогла завершить более 200 социально важных проектов в шести регионах страны. Каждый из них изменил к лучшему жизнь людей на конкретной улице, дворе или микрорайоне. Важно, чтобы проект был реально осуществим в течение нескольких месяцев и решал действительно важную общественную проблему. На этот раз особое внимание жюри обратит на инициативы, которые созвучны по тематике с Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России», - отметила Яна Шафоростова.

После завершения сбора всех предложений лучшие проекты отберет конкурсная комиссия в составе общественников, журналистов, представителей муниципалитетов, бизнеса, фонда «Милосердие». Победителей конкурсного отбора объявят до 8 апреля.

В этом году изменились размеры грантов программы. В зависимости от сложности проектов они будут трех видов – 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 450 тысяч рублей. Завершить проект необходимо в период от трех до девяти месяцев.

Программа «Стальное дерево» при поддержке фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, действует уже шестой год. Сейчас социальные инициативы ее волонтеров реализуются уже в пяти регионах России. Работа над ними объединила около 30 000 человек. С начала программы на реализацию проектов направлено свыше 40 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.