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Происшествия25 февраля 2022 16:05

Сотрудники почты не дали липчанке перевести мошенникам крупную сумму

Женщина успела перевести половину суммы, когда оператор заподозрила неладное
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Женщину отговорили переводить деньги мошенникам

Женщину отговорили переводить деньги мошенникам

Фото: Кадр видео

В Липецке сотрудники почты уберегли пенсионерку от мошенников. Все случилось 21 января, в отделение почты на улице Бунина зашла растерянная женщина и попросила оператора перевести на какой-то счет более 150 000 рублей. Посетительница была явно расстроена и оператор почты Светлана Рябцева попыталась выяснить, что случилось.

Во время разговора пенсионерка сказала, что сын попал в беду и деньги нужны ему. Сумму перевели, спустя время женщина вернулась снова и попросила перевести еще более 140 000 рублей. Это уже показалось слишком подозрительным и Светлана связалась с начальником отделения Татьяной Мусиной. Вскоре стало понятно, что деньги у пенсионерки выманивают мошенники.

Тогда уже липчанка призналась, что некто грозит ей уголовным делом и требует деньги, чтобы дело «замять». Сотрудники почты попросили пенсионерку перезвонить на тот номер, откуда шли угрозы и включить громкую связь. Поняв, что их раскусили, мошенники оборвали разговор. А почтальоны вызвали полицию. Благодаря чему пенсионерке удалось сохранить хотя бы часть денег.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в отделе полиции №7 возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК – мошенничество. А Светлана Рябцева и Татьяна Мусина получили благодарственные письма за неравнодушие и чуткое отношение к клиенту.

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