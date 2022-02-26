Масленица в Липецке 2022: праздничная программа в парках и на площадках у ДК

Липчан приглашают отпраздновать Масленицу 2022 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этом году Масленица пройдет 6 марта. В Липецке ее будут отмечать в 6 парках, на 11 площадках у ДК и на общественных пространствах города. По данным пресс-службы мэрии, основной темой этого дня станет традиционный русский кокошник. Его "Следы" липчане найдут на каждой точке гуляний.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА В ПАРКАХ ЛИПЕЦКА

Развлекательная программа в парках стартует в 11.00, а чучело зимы сожгут в 14.00. Так, в 11.00 в парке Металлургов на центральной аллее проведут "Киндер-Party". В 11.30 на главном холме начнется театрализованное представление, выступят артисты. Здесь же можно будет сделать снимать на память в фотозоне "Кокошник- Style". В 12.00 на спортивной аллее, ведущей к "Нептуну", стартуют "Блин-бега". В 13.00 заработает масленичный столб с призами. После сжигания чучела организуют дискотеку.

Праздник в парке Победы начнется с веселой концертной программы, которая продлится до 14.00. В 12.30 за масленичные призы поборются силачи. В парке Быханов сад также с утра заработают развлекательные площадки. В 12.00 на главной аллее откроется силовой блок со столбом. В 12.30 для детей подготовили игровую программу в амфитеатре.

Липчан приглашают отпраздновать Масленицу 2022 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Нижнем парке гостей будут развлекать на интерактивных площадках. В 11.30 на сцену выйдут творческие коллективы. Силовые состязания и масленичный столб - в 12.00.

В парковой зоне "Сокол" с 10.00 можно будет покататься на аттракционах. Затем начнутся игровая и концертная программы. Силовой блок начнется в 11.30. Перед сжиганием чучела запустят фаер-шоу. В парке "Сказка" ждут юных липчан. Для них также подготовили множество интересных развлечений. Единственное, здесь не будут сжигать символ зимы.

КАК ПРОВОДЯТ ЗИМУ НА ПЛОЩАДКАХ У ГОРОДСКИХ ДК

В 10.00 на площади Клименкова у Городского Дворца культуры зазвучат русские народные песни. Затем на сцену выйдут скоморохи и начнется праздничная шоу-программа. Чучело зимы вспыхнет в 12.30, после чего начнутся конкурсы, игры и концерт.

У ДК "Рудничный" на Сырском Руднике аниматоры начнут развлекать детей в 11.30. Параллельно стартуют масленичные состязания и концерт. В 14.00 загорится символ зимы. На площадке филиала "Рудничного" по улице Одоевского, 10 развернется концертно-игровая программа "Весну звали". Гулянья завершатся в 15.00.

Перед ДК "Матыра" в 10.00 стартует детская программа. Чуть позже липчан приглашают на площадки "Поймай блин", "Косы для Матрешки", "Меткий стрелок", а также на игры и конкурсы. В 11.00 начнутся народные состязания "33 богатыря". В 13.00 - театрализованное представление "Сказ про то, как Весну ждали, жениха выбирали, да Любаву замуж отдавали". В 14.00 - сжигание чучела и дискотека на снегу. У филиала ДК "Матыра" на Писарева в 11.00 гостям покажут сказку про весну, Любаву и жениха. В 12.00 липчан ждет театрализованный праздник. В 14.00 сожгут чучело зимы.

Липчан приглашают отпраздновать Масленицу 2022 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Праздник на площади у ОП "Студеновский" откроет фестиваль "Сорока-Базар" и концерт местных коллективов. В 13.30 заработает военно-исторический клуб реконструкторов. В 14.00 на празднике сожгут масленицу.

В 11.00 конкурсы и игры начнутся в Городской управе - филиале Липецкого историко-культурного музея. В финале праздника состоится разорение чучела зимы. После полудня гостей приглашают на экскурсию по музею воды, представление кукольного Петрушечного театра "Как царь Петр в Липецке бывал", поучаствовать в мастер-классах по созданию куклы-масленицы, птички-заклички, козы из мочала, кокошника. В 13.30 во внутреннем дворе будут петь частушки под баян.

Спортивный праздник организуют жди жителей поселка Силикатный. На стадионе местные жители смогут поучаствовать в играх, проявить силу и удаль в конкурсах и масленичных забавах. В 12.00 липчанам представят театрализованное представление с участием русских красавиц, Весны и Масленицы. Концертная программа завершится сожжением чучела в 14.00.

Программа гуляний у СК "Звездный" пока в разработке.