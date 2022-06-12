На концерте ко Дню России юным липчанам вручили паспорта

День России в Липецке Фото: Ульяна ТРУСОВА

В Липецке утром 12 июня прошёл концерт, посвящённый Дню России. На нем глава города Евгения Уваркина и спикер городского Совета депутатов Александр Афанасьев вручили паспорта 12-ти юным жителям, призёрам школьных олимпиад и спортивных соревнований. Также ведомственные и региональные награды получили работники бюджетной сферы.

- Мы живем в могучей, великой стране с тысячелетней историей, самобытными традициями, великой культурой и с невероятными людьми, - выступила мэр города. - С настоящей могучей силой воли, крепостью душа и любовью к нашей Родине. За нами - великое прошлое и великое будущее.

День России в Липецке Фото: Ульяна ТРУСОВА

Несмотря на зной, на концерте собрались сотни липчан. Выступали местные танцевальные и вокальные коллективы. Звучали любимые патриотические песни. На сцену вышел оркестр Западного военного округа – одного из старейших в России, чья история восходит к 1882 году, когда император Александр III подписал указ о создании Придворного духового оркестра, а также - оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова.

День России в Липецке Фото: Ульяна ТРУСОВА