Липецкий трамвай могут отдать в концессию

Липецкий трамвай могут передать в концессию Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкий трамвай могут передать в концессию. Этот вопрос депутаты горсовета обсудили в этот вторник, 14 июня. По слова председателя департамента транспорта Евгения Чекрыжова, в областном центре работают 54 трамвая, а протяженность путей – 68,7 км. Износ – 80% и 70% соответственно. С 2019 года Липецк подавал заявки на федеральное финансирование, чтобы модернизировать электротранспорт, но поддержки не получил. И только в 2022 году Липецк попал 10-ку городов, где обновят трамвайную инфраструктуру.

Объем инвестиций – 10,8 млрд рублей, из них 3,2 млрд рублей – бюджетный кредит. На эти деньги планируется обновить 26,5 км путей, отремонтировать 5 тяговых подстанций, модернизировать депо и купить около 46 новых трамваев. По проекту, на 25 лет заключается концессионное соглашение. В конце мая один из концессионеров уже подал заявку в мэрию.

Но как оказалось, 60% сетей не попадают в проект. Тогда чиновники поговорили с представителями организации об изменении параметров соглашения. По данным пресс-службы горсовета, общий объем инвестиций, включая дополнительные расходы на создание объекта соглашения – 11,4 млрд рублей. Из них 6,8 млрд – на ремонт путей. 3,9 млрд рублей – на покупку вагонов. Собственные средства концессионера – 809 млн рублей. Заемные средства – 6,7 млрд рублей. Софинансирование мэрией и региональной администрацией – 3,2 млрд рублей.

И.о. зампредседателя Счетной палаты Оксана Затонских считает, что без помощи области и федерального бюджета Липецк не вытянет эту концессию. Ибо нагрузка на городскую казну – 1,3 млрд рублей в год. Представители экспертно-аналитического управления горсовета подытожили, что вложения концессионера в проект составят 7,5 млрд рублей. Затраты мэрии – 37,3 млрд рублей. Кроме того, по концессии обновят лишь 38,5% путей, хотя менять нужно более 70%.

Евгений Чекрыжов согласился, что проект нужно корректировать. Кстати, срок его реализации – 2-3 года.