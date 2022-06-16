«Инвестиции в здоровье липчан привели к значимому снижению общей смертности»

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- Юрий Юрьевич, один из ключевых вопросов медицины – развитие кадрового потенциала. Что для этого предпринимается в Липецкой области?

- Теме кадрового обеспечения здравоохранения региона уделяется внимание на самом высоком уровне. «Врачи – на вес золота!» - такова позиция губернатора. Лично им еще в 2019 году была инициирована разработка и утверждение пакета областных законов, предусматривающих усиление мер соцподдержки врачей и медсестер. В кратчайшие сроки были внедрены программа «Губернаторский миллион», социальные выплаты на строительство и приобретение жилья, компенсация затрат за аренду жилья, единовременные выплаты средним медработникам и т.д. Все это позволило стабилизировать численность занятых медработников, обеспечить им дополнительную мотивацию к труду в государственной лечебной сети.

В текущем году данной работе был придан дополнительный импульс. Если в предыдущие годы ставка делалась на привлечение состоявшихся медицинских работников, то теперь, по решению губернатора, усилены меры социальной поддержки учащейся молодежи. По его поручению были устранены все препятствия на пути получения целевых направлений в медицинские вузы. Всем студентам, обучающимся по целевому направлению от Липецкой области по программам специалитета, с 1 сентября будут увеличены размеры стипендий в пять (!) раз.

Вместе с тем не забыты и дипломированные врачи. Впервые трудоустраивающимся в региональное здравоохранение дефицитным специалистам теперь будут выплачиваться подъемные в размере не одного миллиона, а 1,5 миллионов рублей. Причем, региональные меры социальной поддержки не подменяют федеральные, а дополняют и усиливают их.

Так, за прошлый год всего было трудоустроено 86 молодых врачей – выпускников вузов и еще 30 врачей – по региональной программе «Губернаторский миллион». А по федеральной программе «Земский доктор» прибыли на работу15 врачей.

Из средств регионального бюджета 147 врачам и 40 фельдшерам компенсируются расходы по найму жилых помещений. Социальную выплату на строительство и приобретение жилья получили 39 врачей дефицитных специальностей. 37 врачам предоставлено служебное жилье, ранее приобретенное за счет средств области.

С этого года существенно усилена и роль органов местного самоуправления, призванных создавать благоприятные условия для трудоустройства специалистов с медицинским образованием.

- А как идет взаимодействие с медицинскими образовательными учреждениями?

- С целью обеспечения ранней профориентации липецких абитуриентов в тесном взаимодействии с Воронежским и Рязанским государственными медицинскими университетами в городах и районах области на сегодняшний день созданы 17 медицинских классов.

Благодаря усилиям губернатора области на 10 % увеличено количество студентов медицинских вузов, обучающихся в рамках «целевых» договоров. В настоящее время для регионального здравоохранения проходят подготовку 700 студентов и 113 ординаторов. Во исполнение поручения Президента на 30 %, (130 мест), увеличен прием в Липецкий и Елецкий медицинские колледжи.

В кооперации с Воронежским государственным медуниверситетом в регионе за последние три года обеспечено интенсивное развитие клинических баз практической подготовки врачей. На сегодняшний день в области действуют 4 клинические базы различного профиля, в том числе в Липецкой областной клинической больнице, Липецком областном онкологическом диспансере, Липецком областном клиническом центре, Областной детской больнице.

- Одна из приоритетных задач здравоохранения страны - модернизация первичного звена. Как она решается в Липецкой области?

- Здесь у нас наработанная системная основа. Еще в 2019 году в первичном звене здравоохранения региона началась активная модернизация лечебно-диагностического процесса, стали интенсивно внедряться бережливое производство и клиентоориентированность. Качественно изменилось содержание работы персонала медицинских регистратур, дежурных администраторов и рядовых медработников.

Стала активно развиваться цифровизация здравоохранения. В поликлиниках была организована дистанционная выдача и продление листков временной нетрудоспособности, выписка льготных рецептов, внедрена телемедицинская система консультативной помощи амбулаторным больным.

По поручению губернатора Игоря Георгиевича Артамонова были реализованы неотложные меры, направленные на укрепление материально-технической базы первички. За счет средств областного бюджета были закуплены для поликлиник городов и районов области крайне необходимые рентгеновские аппараты, маммографы, флюорографы, УЗИ-аппараты, эндоскопы и т.п. Проведены капитальные ремонты и реконструкции более чем в 30 медорганизациях. Взамен пришедших в негодность было возведено 16 новых ФАПов, построена детская поликлиника в Усманском районе.

С началом реализации федеральной Программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы, наши усилия обрели дополнительную поддержку. В рамках реализации Программы предусматривается возведение 56 новых объектов здравоохранения, в том числе 45 ФАПов, 8 отделений общей врачебной практики, 3 многопрофильных поликлиник. Предусмотрено также 3 реконструкции и 24 капремонта объектов первичного звена здравоохранения. Будет закуплено 350 единиц медицинского оборудования, 133 единиц автотранспорта для доставки медицинских работников и пациентов.

- Что возводится-реконструируется сейчас?

- Сегодня ведется строительство стационарно-поликлинического корпуса Добровской районной больницы (он заменит ныне действующую поликлинику, располагающуюся в здании второй половины XIX века и хирургический стационар — в приспособленном помещении). Строится поликлинический корпус Липецкой городской детской больницы (взамен двух городских поликлиник на первых этажах «хрущевок»), а также здания детской поликлиники и женской консультации в Чаплыгине. До этого она ютилась в приспособленном тесном здании постройки позапрошлого века. Кроме того, возводятся 2 отделения общей врачебной практики в селах Косыревка Липецкого района и Воронец Елецкого района, 4 фельдшерско-акушерских пункта в районах области. Закуплены 48 единиц медицинского оборудования и 60 автомобилей для доставки медработников и пациентов.

И это еще не весь «строительный список». За счет средств областного бюджета завершена реконструкция здания под новую стоматологическую поликлинику в городе Ельце, продолжается реконструкция под новую детскую стоматологическую поликлинику в Липецке. Ведутся работы по проектированию поликлиники в микрорайоне «Елецкий» города Липецка.

На условиях софинансирования с федеральным центром завершается строительство и оснащение хирургического корпуса Липецкого областного онкологического диспансера, начато строительство хирургического стационара Областной детской больницы.

- И кадровый потенциал, и оснащенность – понятно, все подчинено одной цели - улучшению состояния общественного здоровья. Что удалось достичь, каковы результаты?

- Ситуация с коронавирусом, безусловно, оставила свой отпечаток. Работа в период эпидемического распространения COVID-19, с одной стороны, сообщила нам новые компетенции, умение оперативно реагировать на глобальные вызовы в сфере общественного здоровья. Но с другой стороны, обострила ряд проблем, позволив извлечь из них соответствующие уроки и выработать комплекс решений, направленных на повышение эффективности деятельности лечебной сети региона.

Инвестиции в здоровье населения привели в текущем году к значимому - на 10% - снижению общей смертности. В том числе, от болезней системы кровообращения - на четверть. По темпам сокращения общей смертности область находится в первой десятке по стране, достигнув с опережением контрольных параметров «Модели достижения увеличения ожидаемой продолжительности жизни в регионе в 2022 году», разработанной для региона Минздравом России. По темпам сокращения числа умерших Липецкая область вышла на второе (сразу после Москвы) место в Российской Федерации.

Эти достижения были бы невозможны, если бы не повседневный напряженный труд коллективов государственных поликлиник и больниц области.

- И кто здесь в числе отличившихся?

- Формат интервью не позволяет отдать дань уважения каждому из них.

Тем не менее, считаю необходимым особенно отметить работу Липецкой областной клинической больницы (главный врач Г.И. Гутевич), Липецкого областного онкологического диспансера (главный врач С.А. Шинкарев), Областной детской больницы (главный врач С.М. Голобурдин), Липецкого областного перинатального центра (главный врач М.Е. Щегольков), Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области (главный врач А.Е. Игнатовский), Липецкой областной клинической инфекционной больницы (главный врач А.Н. Филатов), Липецкого областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (главный врач Л.В. Сиротинкина), Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 (главный врач Д.В. Павлюкевич), Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» (главный врач Н.А. Краснолуцкий), Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» (главный врач Ю.Р. Агапова), Елецкой городской больницы №1 им. Н.А. Семашко (главный врач В.В. Петров), Тербунской ЦРБ (главный врач О.Ц. Габулов), Грязинской ЦРБ (главный врач К.М. Кадиров).

- Близится славный праздник – День медицинского работника. Чтобы Вы пожелали коллегам-медикам?

- Дорогие коллеги! Профессия медика – очень особенная. И не только потому, что учатся ей долго и трудно. Отдавая свою жизнь медицине, вы взваливаете на себя колоссальный груз ответственности за чужую жизнь, чужие боли и переживания.

Многие медработники Липецкой области будут встречать свой профессиональный праздник на рабочем месте. И в этом специфика профессии медика – человека, к которому идут с надеждой на исцеление, понимание и участие.

От всей души желаю всем вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, профессиональной самореализации!

Фото предоставлено управлением здравоохранения Липецкой области.