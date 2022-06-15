Путешественник Федор Конюхов экстренно приземлился под Липецком из-за грозы

Экспедиция Федора Конюхова совершила вынужденную посадку в Липецкой области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В эту среду, 15 июня, экспедиция Федора Конюхова совершила вынужденную посадку в Липецкой области. Путешественники вылетели на мотопарапланах ранним утром из Ефремова Тульской области в Усмань. Первые полтора часа были спокойными. Но через 100 км экипаж догнал грозу.

- Немного левее по маршруту было небольшое светлое окно, где дождь был не такой интенсивный и, казалось, в том месте можно было обойти тучу и продолжить полёт, - рассказали члены экспедиции в своем телеграм-канале "Перелет2022". - Однако, зайдя в тучу и пролетев немного вглубь, стало ясно, что дождь стоит сплошной стеной в направлении Усмани.

Выходить из дождя в обратном направлении было опасно, так как парапланы могли начать парашютировать. Пришлось совершить жесткую посадку.

Путешественники сели прямо на дорогу у села Бутырки Задонского района. Собрав оборудование, пилоты перетащили её к местной администрации и поставили под навес. Дождавшись машин бригада заменила крылья парапланов на сухие и двинулась дальше. Спустя 1.20 они благополучно добрались до аэродрома Усмань-Шаршки.

Напомним, что Федор Конюхов и участники трансконтинентальной экспедиции "От Белого моря до Черного" летят из Архангельска в Новороссийск на мотопараплане. Также в этом году известный путешественник хочет впервые в истории достичь на параплане Северного полюса. Старт запланирован на 1 августа из Мурманска. Финишировать должны 13 числа.