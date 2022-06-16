Ко Дню медработника в Липецке открыли памятник святому Пантелеймону

В Липецке открыли памятник святому Пантелеймону Фото: Максим ТРУБНИКОВ

В Липецке 16 июня открыли памятник целителю Пантелеймону. Монумент, стоящий перед аркой у входа в областную больницу на 19 микрорайоне, состоит из бронзы. В руках целитель держит коробочку для лекарств и ложечку.

На мероприятие пришли представители администрации, врачи и неравнодушные липчане. Митрополит Арсений с другими священнослужителями прочитал молитву и освятил монумент Пантелеймону. Медики которые пришли на открытие сказали, что памятник им понравился.

В Липецке открыли памятник святому Пантелеймону Фото: Максим ТРУБНИКОВ

Заместитель главы Липецка Анна Шамаева в своем выступлении поблагодарила врачей, внесших вклад в борьбу с коноравирусной инфекцией. Кстати, монумент посвятили работникам здравоохранения, которые скончались в период пандемии.

- Памятник красивый, хорошо, что его установили возле больницы, - считает липчанка Инна. - Медики будут видеть его перед рабочим днем и настраиваться на нужный лад.

В Липецке открыли памятник святому Пантелеймону Фото: Максим ТРУБНИКОВ

В Липецке открыли памятник святому Пантелеймону Фото: Максим ТРУБНИКОВ

Открытие памятника приурочили ко Дню медицинского работника, который пройдет 19 июня. Деньги на монумент выделил инвестор, который в прошлом году установил статую Николаю Чудотворцу у Молодежного парка.