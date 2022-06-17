Не все подвалы школ Липецка пригодны для занятий спортивных секций

Депутаты горсовета обеспокоены дальнейшей работой спортивных секций в подвалах школ Фото: Липецкий городской совет депутатов

В Липецке депутаты городского совета обсудили работу спортивных школ. Председатель департамента физкультуры и спорта Александра Кузнецова пояснила, что в городе 10 учреждений, в которых развивают 20 видов спорта. В 2021 открыли отделения самбо, кикбоксинга и бадминтона. В том же году выделили 339 миллионов рублей и внебюджетных 38 миллионов на развитие спортшкол. По словам Кузнецовой, тренеров в учреждениях хватает. Перед открытием секций, в первую очередь, набирают сотрудников в штат.

Как сообщает пресс-служба горсовета, тренер по дзюдо 21 школы переживает, что занятия в следующем учебном году могут отменить. Все из-за того, что некоторые тренировки проходят в спортзале подвала, а такие помещения не проходят по нормам Роспотребнадзора. Как сообщила председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова, аналогичную проблему решили в 6 из 14 школ. К началу учебного года переоборудуют помещения ещё 2 учреждений. В остальных проекты зданий не позволяют этого сделать: невозможно расширить проходы в несущих конструкциях, не во всех подвалах есть окна.