Триатлон в Липецке собрал 70 спортсменов из разных регионов страны

Триатлон в Липецке Фото: Максим ТРУБНИКОВ

В субботу, 18 июня, в Липецке на Центральном пляже прошел чемпионат по триатлону. В первенстве региона участвовали 70 спортсменов из разных регионов страны: как мужчины, так и женщины. По словам организаторов, впервые на соревнования съехалось столько человек. Турнир проходит ежегодно. Следующий ожидается зимой.

Триатлон в Липецке Фото: Максим ТРУБНИКОВ

На дистанции «спринт» спортсмены проплыли 750 метров, проехали на велосипеде 20 километров и пробежали 5 километров. После этого прошла эстафетная гонка. У триатлонистов она началась с плавания. Преодолев 300 метров по воде, атлеты пересели на велосипеды - 8 километров. В конце - 2 километра бега. За здоровьем спортсменов следила бригада скорой помощи.

Триатлон в Липецке Фото: Максим ТРУБНИКОВ

Триатлон в Липецке Фото: Максим ТРУБНИКОВ

- Надо чаще проводить подобные мероприятия, - считает участник из Воронежа Дмитрий Звягин. - К состязаниям не готовился, но получил удовольствия от процесса.

Липчанин Дмитрий Серов поделился с lipetsk.kp.ru, что в восторге от чемпионата. Он считает, такие состязания повышают у жителей региона интерес к спорту.

В финале прошло награждение. Победителям вручили кубки и медали.