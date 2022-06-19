В Липецке пожарные "стреляли" водой по мишеням и поднимались по штурмовой лестнице

Областные соревнования по пожарно-спасательному спорту в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке с 15 по 17 июня прошли областные соревнования по пожарно-спасательному спорту. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, их проводят уже более 30 лет на тренировочной базе спорткомплекса "Динамо".

Упражнения по пожарно-спасательному спорту достаточно сложные и тяжелые. В программу входит: преодоление полосы с препятствиями в 100 м, подъем по штурмовой лестнице на 4 этаж, боевое развертывание и пожарная эстафета.

Областные соревнования по пожарно-спасательному спорту в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В первый день соревнований участвовали ребята от 15 до 18 лет. Первое место заняла команда из Липецка. На втором месте оказались спортсмены из Усманского района. На третьем - из Ельца.

Во второй день за награды боролись спасатели региона. Они прокладывали линию из пожарных рукавов и струей воды "поражали" мишени. Нужно было попасть в цель и заполнить водой емкость в 10 литров.

Областные соревнования по пожарно-спасательному спорту в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В третий день по 4 дисциплинам соревновались 9 команд. Лучшими стали представители специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы области. Вторыми - команда 3 пожарно-спасательной части. Бронзу взяли ребята регионального УГПСС.

Всех участников поздравил начальник областного ГУ МЧС России Василий Разумнов. В торжественной обстановке наградили победителей.