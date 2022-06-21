День города в Липецке 2022: программа мероприятий, площадки, дата проведения

В Липецке готовятся ко Дню города Фото: Юлия КЛЮЕВА

В середине июля Липецку исполнится 319 лет. Программу мероприятий разрабатывали в Центре управления регионом совместно с активными липчанами, представителями общественных объединений и администрацией города.

Отмечать День города жители начнут в среду 13 июля. На 3 дня растянется акция "Праздник с доставкой на дом" - во дворах организуют концерты, где выступят не только творческие коллективы, но и талантливые местные жители. Планируется, что с 13 по 17 июля пройдут мастер-классы, открытые микрофоны и выставки.

15 июля на Зеленом острове состоится вечеринка неформальных сообществ и субкультур, в том числе автотюнеров и байкеров. В этот же день стартует трехдневный фестиваль творчества "Липецк, которого Вы не видели". Художники, фотографы, ремесленники, музыканты и писатели проведут различные мероприятия - от "квартирников" до выставок-ярмарок.

16 июля ожидается спортивный фестиваль. В городе откроется несколько площадок, где выступят экстремалы. Вечером запланирован концерт, на котором выступят как липецкие, так и приглашенные артисты.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, планы будут дорабатываться и корректироваться.