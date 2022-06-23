Фонд «Милосердие» провел спортивный турнир для особенных детей

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Турнир по спортивному рыболовству среди детей с ограниченными возможностями здоровья организовал благотворительный фонд «Милосердие». Спортивный праздник прошел на водоеме в Лебедянском районе Липецкой области.

Перед турниром каждому ребенку-колясочнику от фонда вручили легкую удобную удочку, готовую к работе. Потом всем участникам и их родителям определили места для рыбалки на специально оборудованных мостиках. После этого было дано время на обустройство и прикорм рыбы.

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Многие участники турнира уже имели небольшой опыт в рыбной ловле, большинство же ребят оказались новичками. Но это не убавляло ни у кого спортивного азарта и желания поймать самую большую рыбу.

В итоге почти все юные рыболовы успешно справились с непростой для себя задачей. Некоторые ребята самостоятельно насаживали наживку, забрасывали удочки и выуживали карасей. В завершение турнира не только победителям, но и каждому участнику вручили грамоты, медали и сладости.

«Спортивный праздник – это часть процесса реабилитации, который помогает ребятам преодолеть свой страх контакта с внешним миром, - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, – Для многих колясочников просто выйти из собственных квартир - до сих пор сверхсложная задача. Участники нашего турнира уже победили страх неуверенности и смогли сделать шаг к полноценному общению со сверстниками. Юные рыбаки на колясках доказали, что для полезных активностей нет никаких барьеров и ограничений».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».