Около 5000 липчан объединило траурное шествие «Свеча Памяти»

Акция «Свеча Памяти» в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В ночь на 22 июня в Липецке прошла акция «Свеча Памяти». В траурном шествии участвовали около 5 тыс. липчан. Школьники и учителя, студенты, военнослужащие, общественники, руководители города и области, и просто неравнодушные жители – все они пришли на Соборную площадь, чтобы вспомнить тех, кто отдал свою жизнь, сражаясь за Родину в годы Великой Отечественной войны.

Акция «Свеча Памяти» в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Акция «Свеча Памяти» в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В 22.00 под бой часов кафедрального собора колонна двинулась по улицам города. Участники с баннером «Мы помним» и зажженными свечками дошли до площади Героев. Там их встретили слова о нападении фашистских войск на СССР, прозвучавшие 22 июня 1941 года.

Собравшиеся почтили память погибших соотечественников минутой молчания. Затем они возложили цветы и свечи к Вечному огню. Липчане подходили к монументу, останавливались и молчали, украдкой смахивали слезы. Сотни свечей озарили площадь, словно частички горящих сердец. Рядом с Обелиском у стены с именами погибших выложили слова «Липецк помнит».

Акция «Свеча Памяти» в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Акция «Свеча Памяти» в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Акция «Свеча Памяти» в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Спасибо солдатам, которые отдали свои жизни за нас, благодаря которым мы сейчас здесь, - сказали Людмила и Наталья, мама и дочка, недавно переехавшие в областной центр из Нижнего Новгорода. – Мы каждый год ходили на это мероприятие, в липецкой акции участвуем впервые.

Напомним, Великая Отечественная война длилась 1 418 дней. Она унесла жизни 27 млн советских граждан. Из Липецка и пригородных сел с населением в 70 тыс. человек на фронт ушло почти 46 тыс. Погиб каждый третий.

Акция «Свеча Памяти» в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА