Фонд «Милосердие» помогает знакомить липчан с историей родного края

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Он включает цикл городских семейных экскурсий. Они помогут жителям и гостям региона лучше узнать о малоизвестных страницах истории города, начиная с момента возникновения первых поселений.

Автор проекта Иван Климов - руководитель липецкого туристического сообщества «Открыватели». В этом году он стал победителем грантовой программы «Стальное дерево». Жюри конкурса поддержало его проект, который предполагал разработку и проведение семейных экскурсий выходного дня для всех желающих.

На средства гранта закупили радиогид, громкоговоритель, гарнитуры и другое сопутствующее оборудование. Некоторое время заняла разработка экскурсионных маршрутов и обучение волонтеров. Ими стали участники местного туристического сообщества «Открыватели», а также преподаватели и студенты Липецкого государственного педагогического университета.

Темы экскурсий говорят сами за себя: «По следам Петра Первого», «Липецкие минеральные воды», «Тайны и загадки Липецкого городища», «Липецк - город летчиков», «Улица Дворянская — старинная липецкая «Рублевка», Экопрогулка по Силикатным озёрам, Экопрогулка по Нижнему парку. Всего в планах у волонтеров проведение 20 полуторачасовых экскурсий в границах города Липецка. Участие в них для всех желающих бесплатное.

«Мы обычно с огромным интересом читаем книги о дальних странах, заучиваем таинственные названия, а свой родной край нам кажется таким малоприметным, что о нем, и говорить, кажется, нечего. Краеведческий проект «Заново Липецк» поможет понять и почувствовать скромную красоту родного города, теплоту старинных улочек, осознать ценность живших здесь людей и происходящих исторических событий», - прокомментировала директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Первые активности в рамках проекта показали большой интерес липчан – на каждую из экскурсий записывается более 50-ти человек. К примеру, за время экскурсии под названием "По следам Петра Первого" ее участники проходят по тем местам, где когда-то отливали пушки и ядра для нужд молодого российского флота. Они узнают, в каких хоромах жил император, знакомятся со старинным гидротехническим сооружением петровских времен. Экскурсантам показывают настоящую продукцию липецкого железоделательного завода, им дают отведать местную минеральную воду и рассказывают легенды о ее чудесном открытии.

Программа «Стальное дерево» уже объединила около 30 тысяч человек в пяти регионах России. За время ее реализации фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, направил на гранты от свыше 40 млн рублей. В этом году их обладателями стали 76 человек, в том числе 31 житель Липецкой области.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».