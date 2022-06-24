"Липецкие зори-2022": выпускники зажгли с рэпером ST

Липецкие зори-2022 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 24 июня, в Липецке на Соборной площади отгремел выпускной. На "Липецкие зори-2022" съехались 2 450 ребят со всех уголков города. Девушки в красивых платьях и парни в элегантных костюмах ярко попрощались со школой.

Праздник выпускников "Липецкие зори-2022" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие зори-2022 Фото: Юлия КЛЮЕВА

На площади поставили множество фотозон: красивые арки, качели с цветами, смешные баннеры, мотоциклы. Юным липчанам особенно приглянулось дерево желаний. Они подходили, делились с бумагой своими самыми сокровенными мечтами и вешали записки на ветви.

Праздник выпускников "Липецкие зори-2022" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие зори-2022 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ребят поздравили председатель Липецкого облсовета депутатов Дмитрий Аверов и спикер горсовета Александр Афанасьев. Дмитрий Аверов вспомнил свой выпускной и признался, что одновременно сочувствует и завидует виновникам праздника. С одной стороны, завершается один из лучших этапов жизни. С другой, открывается новая страница, наполненная событиями и победами. Александр Афанасьев пожелал выпускникам поступить в ВУЗы, и реализоваться в выбранной профессии.

Праздник выпускников "Липецкие зори-2022" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прямо на сцене они наградили Юлию Ларину, которая написала ЕГЭ по русскому языку и химии на 100 баллов. Также приз вручили ученику центра образования реабилитации и оздоровления Сергею Измалкову. Он стал победителем международного конкурса исследовательских работ и олимпиады по математике.

Липецкие зори-2022 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие зори-2022 Фото: Юлия КЛЮЕВА

По традиции, выпускники станцевали вальс. Затем на площади как-то резко стало горячо. Вчерашние школьники танцевали, не жалея ног. Они подпевали липецким артистам, аплодировали им. А когда на сцену вышел один из выпускников, его одноклассники буквально "раскачали это место". Парень исполнил трек собственного сочинения.

Липецкие зори-2022 Фото: Юлия КЛЮЕВА

И тут настал момент, который все так долго ждали. Перед выпускниками выступил известный рэпер ST. Он подарил юным липчанам свои хиты "Луи Луи", "Счастье любит тишину", "Ролексы" и другие. Ребята пели вместе с любимым артистом, танцевали, визжали от восторга.

Липецкие зори-2022 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие зори-2022 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сам ST выложился по полной. Он шутил, через каждую песню поздравлял липчан. И даже когда явно нетрезвый выпускник без рубашки пробрался через ограждение, рэпер профессионально сгладил ситуацию - позвал парня на сцену и дал микрофон. Тот поздравил всех с праздником и передал привет своему району.

Завершились "Липецкие зори-2022" красочным фейерверком.