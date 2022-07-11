День города в Липецке 2022: на площади Петра Великого выступит Ханна

Как в Липецке отметят День города 2022 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В выходные Липецк отметит 319-й день рождения. Ко Дню города подготовили насыщенную программу. Уже со среды, 13 июля, по пятницу, 15 июля, в 44 дворах пройдут концерты, где выступят не только творческие коллективы, но и активные горожане. А в Нижнем парке проведут экскурсию «По Петровским местам».

15 ИЮЛЯ

В этот день праздник начнется с чествования победителей акции «Трудовая слава». С 10:00 до 15:00 в ЗАГСе пройдут выездные регистрации для молодоженов. В Нижнем парке с 11:00 до 13:00 липчанам устроят фотоквест к 350-летию со дня рождения Петра I. В 15:00 откроются площадки фестиваля «Липецкое городище», которые проработают 15, 16 и 17 июля. В 18:00 на Театральном спуске представят фотовыставку «Липецк, которого вы не видели». А через два часа на Городище начнется лекция «Новые технологии в современном искусстве».

16 ИЮЛЯ

Праздничный день начнется в 8:00 с гонки «Шелковый путь». Тогда же начнется забег «прочный сплав» и праздник «Лето в городе» в парке Металлургов. По Липецку в 10:00 начнут ездить экскурсионные автобусы - горожан приглашают на исторические прогулки. В это же время к памятнику первого градоначальника города Митрофана Клюева возложат цветы.

В 12:00 на площадке «Wake48» посоревнуются за кубок Черноземья по вейкборду. В Быхановом саду в 14:00 откроют фестиваль уличного театра «Петровские воды». А в 16:30 перед Звездным начнется фестиваль экстремальных видов спорта SBER STREET FEST. Там же в 17:00 на льду состоится матч между прославленными хоккеистами и звездами российской эстрады. Липчане могут прийти бесплатно, однако места ограничены.

Как сообщила Евгения Уваркина в своем телеграмм-канале, горожане смогут посетить дискотеку 90-х у Звездного в 19:00, где выступят певцы хитов той эпохи. На площади Петра в 18:00 вечера стартует концерт, где покажет свое творчество популярная певица Ханна. В это же время на Зеленом острове начнется OPEN AIR. Финалом вечера станут два фейерверка в 22:00.

17 ИЮЛЯ

В воскресенье на «Автопати» на Зеленом острове липчанам покажут необычные машины. В 17:00 перед ОЦКНТ состоится «Липецкая вечерка». В 18:30 липецкие музыканты презентуют свою музыку в Нижнем парке. А с 18:00 до 22:00 в парках и на площадях пройдут концерты.