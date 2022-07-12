Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Ельце проверят на вменяемость

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Юлия КЛЮЕВА

Чудовищное убийство произошло в Липецкой области 11 июля. Ночью в Ельце 17-летняя девушка возвращалась с прогулки и разговаривала со знакомым по видеосвязи. В этот момент на нее напал неизвестный. Изверг бил несчастную кулаками и камнями по голове. От травм она скончалась, а злодей скрылся.

ПОДОЗРЕВАЕМОГО ЗАДЕРЖАЛИ В СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЕ

Тревогу забили родственники несовершеннолетней, когда она не вернулась домой. Девушка гостила в Ельце у тети. Сама же она из Волгоградской области. Тело погибшей с травмой головы обнаружили у Ледового дворца.

- Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий восстановили хронологию событий, - прокомментировали lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России. - Установили и опросили всех, кто общался с девушкой и видел ее. В итоге вычислили подозреваемого. Задержание происходило по его месту жительства.

32-летний житель Ельца оказался неоднократно судим. Его привлекали к уголовной ответственности за покушение на разбойное нападение. Также, сидя в тюрьме, мужчина напал на сотрудника колонии. Как стало известно КП-Липецк, предполагаемый преступник не совсем адекватен. О том, что у него есть психические отклонения, также упомянул в своем телеграм-канале мэр Ельца Евгений Боровских.

- Это ужасная трагедия, - написал градоначальник. - Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей.

ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ПРЕСТУПНИКА ПРОВЕРЯТ НА ВМЕНЯЕМОСТЬ

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, квартиру подозреваемого обыскали, в том числе, с помощью криминалистической техники. Специалисты изъяли одежду и обувь с биологическими следами. Так, следователи получили неопровержимые доказательства его причастности к преступлению.

- Подозреваемый под тяжестью собранных доказательств дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Проводятся судебные экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая для установления вменяемости фигуранта. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.