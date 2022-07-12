Более 80 липчан споют и станцуют на концертах ко Дню города Фото: Юлия КЛЮЕВА

Уже в эту среду, 13 июля, в Липецке стартует акция «Праздник с доставкой на дом!». В 44 дворах с 13 по 15 июля пройдут концерты. Более 80 липчан смогут показать свои таланты на празднике ко Дню города. Жители будут танцевать, петь, проводить конкурсы для детей, читать стихи, делать акробатические трюки и всячески удивлять публику.

Как сообщили в мэрии, за час до концерта для гостей серебряного возраста презентуют проект «Активное долголетие» и организуют занятия, а за полчаса начнутся развлекательные программы для детей. Так, 13 июля в 17:30 даст старт концерт на Петра Смородина,14. Там будут раздавать мороженное и сладкую вату, а также разыграют сертификаты на мастер-класс от цирковой студии и курсы английского. После выступят ансамбли народной песни, детские песенные и танцевальные коллективы и рок-исполнители.

В четверг, 14 июля в 18:30 праздник пройдет Энергостроителей,20. Перед концертом для детей организуют анимационную программу с раздачей призов. В пятницу, 15 июля, праздник на Шевченко,4 начнется с матча по мини-футболу. В 19:00 - вокальные номера, викторины, армянские и грузинские танцы.