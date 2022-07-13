Липчан приглашают на праздник «Лето в городе» в парк Металлургов

Фото: пресс-служба НЛМК

Большой праздник «Лето в городе» подарят липчанам 16 июля в Парке металлургов. Здесь развернется одна из самых крупных фестивальных площадок в честь Дня города.

С полудня центральные аллеи парка превратятся в бульвары и улицы. У каждой локации будет свое название. Так, на бульваре Творчества гостей встретит уличный театр, а на улице Семейной откроется экомастерская. Квесты для разных возрастов, спортивные состязания и интерактивы с виртуальной реальностью - только часть программы. Изюминкой праздника станет популярный картонный лабиринт - целый город из картона. Кстати, его можно будет не только пройти, но и раскрасить. А вечером на главной сцене в парке гостей ждет большая музыкальная программа с участием известных липецких исполнителей.

Праздник «Лето в городе» станет продолжением утренней спортивной программы. В 08:00 в районе стадиона стартует командный забег «Прочный сплав» - это 500 участников: 50 командных и 250 индивидуальных слотов на дистанциях в три, пять и десять километров. Каждый участник, вне зависимости от результата, внесет свой вклад в благоустройства Липецка. Организаторы планируют высадить в городе количество деревьев равное числу участников забега.