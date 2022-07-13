Под Липецком практически отремонтировали дорогу у села Боринское

Под Липецком практически отремонтировали дорогу у Боринского Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Под Липецком на 60% отремонтировали дорогу в районе села Боринское. Обновлять ее начали в августе прошлого года. Капремонт всего участка в 15 км планируют завершить уже в ноябре этого.

На отрезке в 8 километров вокруг села работы практически выполнены. Там уложили асфальт, укрепили обочины, установили опоры под дорожные знаки, построили 8 железобетонных водопропускных труб. Осталось сделать водоотвод с проезжей части и очистные сооружения. Вскоре там появятся светофоры, зебры, автобусные остановки, барьерное ограждение, дорожная разметка.

На остальных 7 километрах дороги укладывают нижний слой асфальта, устанавливают водопропускные трубы, системы водоотвода, электроосвещение. Теперь там появится 4 полосы – по две в каждую сторону с разделительным металлическим ограждением. Это обеспечит безопасность и увеличит пропускную способность, ведь в сутки по ней проезжают около 20 000 автомобилей.

Как сообщили в управлении дорог и транспорта региона, также продолжают ремонтировать мост через суходол на 48-м километре той же дороги. Там усилят и расширят опоры, заменят мостовое полотно, пролетное строение, сделают водоотвод с проезжей части. Габариты моста увеличат до 22 метров и установят разделительное барьерное ограждение.