В Липецке открыли обновленную Доску Почета накануне Дня города 2022

В Липецке открыли обновленную Доску Почета Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту пятницу, 15 июля, областном центре в преддверии Дня Города состоялось открытие Доски Почета "Трудовая Слава города Липецка". Мероприятие проходило в Быхановом саду. В этом году на звание лучших тружеников города претендовали 42 липчанина, но выбрали только 15.

В Липецке открыли обновленную Доску Почета Фото: Максим ТРУБНИКОВ

В Липецке открыли обновленную Доску Почета Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Победителям вручили цветы, денежные премии и свидетельства. Их поздравили мэр города Евгения Уваркина и спикер горсовета Александр Афанасьев. В 2022 году лучшими работниками Липецка стали: преподаватель детской школы искусств №3 Валерий Беляев , начальник службы планирования ремонтов Олег Бессонов, генеральный директор центра корпоративных решений Нелли Мещерякова, токарь трамвайного депо Александр Богословский, электромонтажник 6 разряда Виктор Пиванов, слесарь аварийно-восстановительных работ Игорь Клевцов, начальник службы охраны окружающей среды Ирина Панарина, главврач больницы №6, Сергей Кудаев, водитель бензовоза Сергей Лукинов, тракторист Александр Матус, тренер по спортивной гимнастике Геннадий Гусев, оператор поста управления стана горячей прокатки цеха Евгений Сукочев, воспитатель Татьяна Шубина, директор компании Юрий Сухинин, слесарь по обслуживанию тепловых сетей Сергей Федоров.

В Липецке открыли обновленную Доску Почета Фото: Максим ТРУБНИКОВ

- Мы очень благодарны, за то, что наш скромный труд заметили и оценили, - поделился преподаватель детской школы искусств №3 Валерий Беляев. - В дальнейшем будем делать все зависящее для процветания нашего родного города.

Более подробно узнать о победителях можно прямо не отходя от Доски Почета. Под портретами есть QR-коды. Отсканировав их, откроется небольшое видео, в котором лучшие работники рассказывают о своем ремесле.