Липецк против Курска и Тамбова: 16 июля стартует «Кубок Черноземья» по футболу

Белгородский "Салют" - обладатель Кубка Черноземья-2021/22 на призы "Комсомольской правды". Фото пресс-службы ФК «Салют».

Напомним, что с сезона-2002 «КП-Воронеж» проводила турнир среди команд Белгородской, Курской, Липецкой и Воронежской областей. Речь шла об участниках зоны «Центр» второго дивизиона. С сезона-2021/22 «Комсомолка» решила возродить турнир в рамках группы 3 первенства ПФЛ. В итоге победу праздновал белгородский «Салют».

Уже завтра, 16 июля, поход за трофеем в рамках третьей группы второй лиги начнут липецкий «Металлург», тамбовский «Спартак» и курский «Авангард». Регламент прост. Три клуба сыграют между собой по два матча (дома и в гостях). Тот, кто наберет в этих играх больше очков, получит «Кубок Черноземья» от «КП».

Существует вариант, при котором борьба за трофей продолжится весной 2023 года. Для этого нужно, чтобы белгородский «Салют» вышел во второй этап, заняв место с первого по шестое в своей подгруппе, и туда же отправились Липецк, Курск и/или Тамбов. Как минимум двое из этой троицы.

Первый матч в рамках турнира состоится 16 июля, когда «Авангард» примет на своем поле «Спартак». Начало встречи на курском стадионе «Трудовые резервы» в 18:00.