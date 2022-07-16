От Средневековья до СССР: на "Липецком городище" учили ковать доспехи и показывали экспонаты советского быта

Фестиваль "Липецкое городище" 2022 Фото: Максим ТРУБНИКОВ

В минувшую пятницу, 15 июля, в преддверии Дня города 2022 стартовал фестиваль этнокультуры "Липецкое городище". В Нижнем парке открыли тематические площадки. На территории расположились несколько платформ с разными временными эпохами.

Фестиваль "Липецкое городище" 2022 Фото: Максим ТРУБНИКОВ

Так, на площадке "Средневековье" гости фестиваля участвовали в средневековых забавах, учились ткать, вышивать, собирать доспехи. Организаторы старались максимально передать атмосферу того времени, и им это удалось.

Фестиваль "Липецкое городище" 2022 Фото: Максим ТРУБНИКОВ

На площадке "Петровский стан" выступил духовой оркестр. Там же желающие могли сфотографироваться в костюмах 18 века. Гостям представили знаменитые на всю Россию Романовские игрушки. На площадке можно было узнать историю фигурок.

- Романовская игрушка прекрасна в своей простоте, - рассказала мастер Ольга. - Они имеют большое значение для нашего края. При создании их, чувствуешь дух русских традиций.

Фестиваль "Липецкое городище" 2022 Фото: Максим ТРУБНИКОВ

Станция СССР перенесла липчан на 40-50 лет назад. Здесь предлагали перекусить в буфете, поиграть в лото, погостить в советской квартире, узнать о пионерском движении. Сотрудник ДК "Матыра" Ирина с удовольствием делилась знаниями о советском времени, показывала различные экспонаты.

На площадке Казачья станица» артисты развлекали гостей народными песнями. В переходах между станциями горожане наслаждались звуками старинных музыкальных инструментов от липецких виртуозов.

Фестиваль "Липецкое городище" 2022 Фото: Максим ТРУБНИКОВ

В "Литературном салоне" выступали местные поэты. А в "Шатре дипломата" рассказывали о представителях этой профессии XIX века. Тут же проходила викторина "Узнай дипломата по его словам". Также липчане могли пострелять из лука и арбалета, а на аллеях парка купить на память сувениры.