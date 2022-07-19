В Липецке перекроют участок улицы Водопьянова из-за капремонта теплотрассы с 20 июля

В Липецке перекроют участок улицы Водопьянова Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке 20 июля после 9 вечера перекроют движение на участке Водопьянова от Кольцевой площади до перекрестка с Папина и Меркулова. Будут делать капремонт теплотрассы под проезжей частью. Из-за этого временно изменятся маршруты №28, 30, 300, 308к, 321, 330, 347, 352. Теперь по пути к площади Победы остановка автобуса будет на Папина в районе дома №32.

Маршруты №2Т, 30, 300, 321, 330 в направлении к площади Победы будут двигаться через Вермишева, Водопьянова, Папина, Механизаторов (сквер Героям Чернобыля), проспект Победы, Кольцевая, проспект Победы и дальше по маршрутам. А при движении к Вермишева – через площадь Победы, проспект Победы, Механизаторов (сквер Героям Чернобыля), Папина, Водопьянова, Вермишева.

Автобусы №28, 352 в направлении к площади Победы будут двигаться по маршруту через Меркулова, Папина, Механизаторов (сквер Героям Чернобыля), проспект Победы, Кольцевая, проспект Победы. А в сторону Стаханова – через площадь Победы, проспект Победы, Механизаторов (сквер Героям Чернобыля), Папина, Меркулова.

Маршруты №308к, 347 в направлении к площади Победы поедут по Меркулова, Папина, Механизаторов (сквер Героям Чернобыля), проспекту Победы, Кольцевой, проспекту Победы.

Автобус №378 по пути к площади Клименкова будет проезжать через Космонавтов, Вермишева, Водопьянова, Меркулова, развернется на полукольце, Катукова, памятник Танкистам. А когда поедет к Ж/д вокзалу будет двигаться по маршруту через памятник Танкистам, Катукова, Меркулова, Водопьянова, Космонавтов.

Как сообщили в мэрии, после ремонта автобусы поедут по привычному маршруту. Объехать перекрытую дорогу можно по Сиреневому проезду, проспекту Победы, Меркулова, Механизаторов, Папина.