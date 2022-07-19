"Фрегат" хотят изъять, а на Плеханова в Липецке сделать двухуровневую стоянку

В липецком горсовете обсудили судьбу недостроев и заброшек Фото: Липецкий городской совет депутатов

В этот вторник, 19 июля, в липецком горсовете обсуждали судьбу заброшек и долгостроев. Всего в Липецке 21 «недострой». Собственника кафе «Фрегат» попросили незамедлительно сделать ремонт, ибо там уже ночуют бомжи. Ответа не поступило, поэтому администрация пытается изъять это здание. Кафе и танцплощадка в парке Победы построены на 80%, однако собственник не спрашивал разрешение на строительство. Департамент принудил застройщика законсервировать объект. Всего в прошлом году изъяли и сторговали 8 долгостроев, а 3 объекта признали несостоявшимися.

Как сообщили в липецком горсовете депутатов, некоторые заброшки имеют второй шанс. Так, из недостроенного гостиничного комплекса с подземной стоянкой на улице Плеханова планируют сделать двухуровневую стоянку. Начали строить «Спортивный центр по улице Полиграфическая», работы планируют закончить в июле следующего года. Завершают строить комплекс бытового облуживания по Воронежскому шоссе, встроенное помещение на первом этаже дома №4а в 26 микрорайоне.

Вместо строительной площадки на улице 60 лет СССР планируют сделать жилой массив. Дольщикам, купившим квартиры в долгострое на улице 50 лет НЛМК, деньги вернули. Здание либо достроит, либо снесет новый собственник. Объект возле ГИБДД готов на 55%. Владелец пока не может найти инвестора для завершения строительства. Стоимость недостроек сократилась до 4 млрд. руб. по сравнению с началом года, более чем на 25% за 5 месяцев, что является самой низкой с 2019 года.