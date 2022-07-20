Липецк получит 60 газомоторных автобусов за 1,3 млрд рублей

Липецк получит 60 новых газомоторных автобусов Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке состоялась комиссия, на которой обсудили поправки в бюджет на 2022 год. Доход города увеличился на 666,4 млн. рублей. Около 115 млн. направят на обновление Нижнего парка и 30 млн. на реконструкцию МАУ «Спортивная школа №11».

500 млн. рублей планируют потратить на покупку газомоторных автобусов в рамках проекта «Чистый воздух». А в следующем году Липецк получит еще 800 млн. Всего за два года у города будет 60 автобусов, в этом году – 25. Около 115 млн. потратят на теннисные корты, которые поставят либо в Нижнем парке, либо в Парке Металлургов.

21,7 млн рублей выплатят работникам бюджетных учреждений с зарплатой до 15 279 руб. 6,3 млн направят на жилье для инвалидов по решению суда. 4,6 млн внесут на капремонт муниципального жилищного фонда. 2,3 млн направят на возмещение коммунальных затрат и содержание жилищного фонда. 860 тысяч выделят департаменту дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка. Сумму на строительство детсада в «Университетском» увеличили до 236 миллионов рублей, на детсад в «Звездном» до 270 миллионов.

860 тысяч направят на обустройство тротуара на улице Писарева и дороги на улице Панфилова. На ремонт дорог дополнительно получили 20 млн. В 60 дворах уже обновили покрытие. Всего починили 6 тысяч кв. м. асфальта. Как сообщили в липецком горсовете депутатов, в этом году доход города составит 18,6 млрд. рублей, расход - 19,4 млрд., с дефицитом в сумме 759,4 млн.