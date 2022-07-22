Пистолет со снотворным из Липецка помог спасти белую медведицу с застрявшей банкой сгущенки в пасти

Фото: Александр Китаев Фото: Архив "КП"

За судьбой белой медведицы из Красноярского края, которая просила у людей помощи, следили жители всей страны, в том числе и Липецка. В пасти у животного застряла банка сгущенки, из-за которой она несколько дней мучалась. Спасать беднягу кинулись ветеринары из Москвы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом им помог директор липецкого зоопарка. Алесандр Осипов дал специалистам пистолет-инъектор с ножным насосом. Сам липчанин не летал на место происшествия, к нему из Москвы прислали машину, с которой он передал оборудование. Благодаря препарату, которым выстрелили, животное заснуло на время и не почувствовало боли.

– Вероятно, у московских ветеринаров есть инъекционный пистолет, который намного лучше и сильнее. Но они захотели использовать более лояльный метод для такого животного, поэтому обратились за помощью к нам, – рассказал Александр Осипов.

В вольерах зоопарка липецкие специалисты обычно используют трубку, из которой выдувают шприц. Он летает примерно на 3-4 метра. Но для такого опасного и непредсказуемого животного нужно было приспособление, которое полетит дальше и быстрее. И такой пистолет нашелся. Препарат помог зверю уснуть и не почувствовать боли. Врачи из Москвы пообещали вернуть оборудование до 31 июля – сообщил директор липецкого зоопарка.

Александра Осипова поблагодарили за содействие и сообщили, что все прошло успешно и жизни медведицы ничего не угрожает. Животное отвезли на 60-100 км от Диксона и отпустили в естественную среду обитания. Как передали в «КП-Красноярск», поначалу пол косолапого перепутали. Думали, что это мальчик, но оказалась медведица. Ее нарекли кличкой Монеточка. Ей примерно 2 года, весит не более 90 кг. Напоследок ей оставили 50 кг рыбы. Этого хватит, чтобы подкрепиться и восстановить силы.