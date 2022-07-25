В Липецке на юбилее отряда "Лиза Алерт" рассказали, где искать потерявшегося ребенка и куда ему идти

Липецкому отряду "Лиза Алерт" исполнилось 5 лет Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА

23 июля в Липецке отметил свой пятый юбилей поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт”. Он занимается поиском пропавших людей. Отряды "Лиза Алерт" есть в 64 регионах нашей страны. Бесплатная горячая линия круглосуточно принимает заявки, свидетельства, а также помогают решить множество важных вопросов в режиме реального времени.

В Липецкой области отряд был создан после трагического поиска 3-летнего Артема Кузнецова. Поиски длились 6 дней, были очень тяжелыми морально и физически. Это происшествие сплотило многих его участников. Напомним, сначала волонтеры нашли детскую обувь, а в 2 км от нее - куртку мальчика. 19 июня нашли тело ребенка. Он погиб.

Липецкому отряду "Лиза Алерт" исполнилось 5 лет Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА

ЛИПЧАН ИЗ ОТРЯДА "ЛИЗА АЛЕРТ" ЛИЧНО ПОЗДРАВИЛА КУРАТОР ИЗ МОСКВЫ

Участники отряда собрались вместе в Доме Профсоюзов в Липецке, чтобы поздравить друг друга с завершением очередного рабочего года. За этот период они нашли сотни пропавших. А за 5 лет добровольцы "Лиза Алерт" обработали 1036 заявок в регионе.

На мероприятии собрались неравнодушные люди в оранжевых футболках. Взрослые и молодые, разных профессий, и даже родители с грудничком на руках. Все они тепло приветствовали друг друга. Ощущалась атмосфера доверия и какого-то внутреннего спокойствия. На груди каждого добровольца из отряда, прямо под сердцем, вышит его позывной.

Региональный представитель “Лиза Алерт” Ричард Фокас поблагодарил всех, кто участвует в деятельности отряда. Тех, кто лично выезжает на поиски и всех тех, кто помогает дистанционно. Во время его выступления некоторые присутствующие не смогли сдержать слез.

Координатор Липецкого отряда Маргарита Кустова приехала из Москвы, чтобы лично передать поздравления. Вместе с Ричардом Фокасом они вручили благодарственные письма, произнесли речь и пожелания отряду. Отдельных благодарностей удостоились спасатели и полицейские, а также представители органов власти и администрации Липецка.

Липецкому отряду "Лиза Алерт" исполнилось 5 лет Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА

- Все пять лет мы стараемся учиться, мы стараемся находить, - Маргарита обвела взглядом присутствующих. - Я надеюсь, что с каждым годом мы будем расти, будем сильнее и обрабатывать как можно больше заявок. Спасибо вам всем!

Маргарита Кустова поделилась, что самая большая мотивация для каждого из участников - сами поиски. Особенно когда они заканчиваются заветными словами “Найден. Жив”. Это невидимая, но прочная нить, которая помогает сплотить казалось бы совершенно разных людей, объединенных одной благой миссией. Вернуть как можно больше людей домой, живыми и невредимыми.

Куратор рассказала как волонтеры справляются с грузом переживаний и ответственности, ведь не все поиски завершаются благополучно.

— Со временем у каждого добровольца вырабатывается некая броня, помогающая справиться, - рассказала куратор. - У нас работают как отрядные, так и привлеченные психологи. С ними можно любой момент связаться, они всегда готовы помочь. Мы стараемся сделать так, чтобы каждому нашему добровольцу было комфортно и он хотел остаться.

Липецкому отряду "Лиза Алерт" исполнилось 5 лет Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА

КАК ПОМОЧЬ ОТРЯДУ?

Липецкий отряд “ЛизаАлерт” нуждается в добровольцах. Причем вовсе не обязательно лично отправляться на поиски, можно помогать удаленно. Для этого достаточно позвонить и узнать, какая именно требуется помощь. Расклеенные листовки, репосты в социальных сетях или обзвон больниц - все это является огромным вкладом в общее дело.

Многие боятся вступать в отряд, потому что представляют себе его участников, как неких героев в плащах, которые ночью ходят по лесу. На самом деле в отряде много удаленных направлений: инфогруппа, группа коротких прозвонов, пресс-служба, пиарщики. Желающих помочь обучат необходимым навыкам. Во всем помогут разобраться наставники. “ЛизаАлерт” нуждается в неравнодушных жителях региона. Люди — главный ресурс отряда. Главное, чтобы человек был ответственным.

Кстати, по многим направлением отряд “ЛизаАлерт” Липецкой области входит в десятку лучших в стране. Все благодаря слаженной работе поискового отряда, его пресс-службы, а также профилактике и работе с родителями, детскими садами, школами.

Липецкому отряду "Лиза Алерт" исполнилось 5 лет Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА

СОВЕТЫ ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ

Примерно каждое пятое обращение о пропавших в Липецкой области касается несовершеннолетних. “ЛизаАлерт” проводит обучающие мероприятия в школах и детских садах. Там в игровой форме детям рассказывают о правилах безопасности. Учат, как поступать в кризисных ситуациях.

— Существует ряд правил, которые мы озвучиваем на лекциях для детей и родителей, - рассказала сотрудник отряда. - Их много, но самое важное, что нужно донести до ребенка, кричать "я вас не знаю", если кто-то пытается увести его силой. На обычный крик окружающие, как правило, не обращают внимания.

Если ребенок потерялся, он должен оставаться на месте. На лекциях специалисты говорят о трех правилах - “Остановись. Оглядись. Стой на месте, окликни”. А родителям подсказывают, что ребенка нужно искать там, где они в последний раз его видели. Детям нужно рассказать, что они могут обратиться за помощью в супермаркеты, банки и салоны сотовой связи. Продавцы и консультанты прошли обучение и знают, как помогать потерявшимся.