Липчане посоревнуются, у кого самый большой и причудливый помидор на фестивале 20 августа

В Липецке пройдет фестиваль помидоров 20 августа Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке 20 августа с 12 дня до 7 вечера пройдет фестиваль «Помидорная феерия» на Октябрьской, 57. В мероприятии поучаствуют опытные селекционеры и любители. Они устроят выставку-продажу семян и плодов. Заявки принимают до 18 августа.

Липчанам расскажут о секретах консервирования. Гости продегустируют помидоры и приготовят соусы и аджику. Для молодых участников проведут игры и веселые викторины. С 13:00 до 17:00 каждый час артисты теневого театра будут показывать детям «Сказку про Помидорчика».

В 13:00 начнутся беседы и консультации по выращиванию овощей. С 13:00 до 17:00 пройдет конкурс в трех номинациях: у кого самый большой томат, причудливой формы и красивая кисть помидора-черри. Победитель получит денежное вознаграждение.

Как сообщили в мэрии, в 12:30, 13:30, 14:30 и 15:30 гости разучат и станцуют «Помидорную пляску». Вечер закончится концертом вокально-инструментального ансамбля «Забытые мелодии».