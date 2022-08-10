День ВВС в Липецке 2022: программа мероприятий, площадки, дата проведения

В Липецке отпразднуют День ВВС Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 12 августа отпраздную День Военно-воздушных сил, а также 110-летие российской авиации. К этой дате в областном центре подготовили насыщенную программу.

В пятницу, 12 августа, в 10.00 на площади Авиаторов состоится традиционный митинг. Затем в Нижнем парке стартует праздничный квест. Свои знания проверят школьники и студенты ссузов. В 11.00 липчан приглашают в библиотеку "Сокольскую". Там с гостями побеседуют "О тех, кого небо бережет".

В 15.00 в Доме музыки пройдет вернисаж "Полет". Гости увидят 20 работ мастеров, членов Союза художников РФ. В 18.00 начнется концерт в парке Победы. На сцену выйдут коллективы ДК "Рудничный".

В субботу, 13 августа, в городских библиотеках откроются иллюстративные выставки "Жизнь, отданная небу". Там же покажут документальные и художественные фильмы о летчиках.

В воскресенье, 14 августа, мероприятия продолжатся в читальнях. Липчан приглашают смотреть кино, а также на беседу "Мечта пилота Михаила Водопьянова", которая пройдет в Военно-исторической библиотеке на Гагарина, 75. В БИЦ "Социальный" на Липовской, 2а ожидается информационный обзор "Летная школа Липецка". В 18.00 на площади у ОЦКНТиК начнется арт-проект "Голоса улиц". В нем поучаствуют творческие коллективы и солисты города и области. Одновременно в парке Победы стартует концерт.

С 15 по 18 августа в библиотеках продолжатся выставки и показ фильмов. 18 августа в детской библиотеке Солнечная на Сиреневом проезде, 2 и в БИЦ им. Бунина по улице Студенческий городок, 11а развернется игровая программа "Крылья России". Там же гостям предложат поучаствовать в мастер-классе "Юные авиаконструкторы".

21 августа в 14.00 вновь пройдет "Голос улиц" на площади у областного центра культуры на Космонавтов, 54а.