Правительство выделит компенсацию закрытому аэропорту Липецка

Липецкому аэропорту Правительство страны выделит деньги Фото: Юлия КЛЮЕВА

Правительство России выделит деньги закрытому аэропорту Липецка. Всего на помощь воздушным гаваням юга и центра страны направят свыше 2,4 млрд рублей. В их число также входят аэропорты Воронежа, Краснодара, Геленджика, Анапы, Ростова-на-Дону, Белгорода, Курска, Элисты, Брянска, Симферополя, Курска. Президент поручил их поддержать во время простоя, чтобы они могли быстро вернуться к работе.

В середине апреля и конце мая на компенсацию расходов воздушных портов выделили по 1,5 млрд рублей. Всего сумма на поддержку превысит 5,5 млрд рублей. Во все города с закрытыми аэропортами запустили дополнительные поезда и междугородние автобусы, чтобы люди могли добраться до нужного места, а товары доставлялись бесперебойно.

Как сообщили в Липецком облсовете депутатов, до ограничения липчане могли прямым рейсом вылетать из города в Сочи, Анапу, Минеральные Воды и Симферополь. Летом именно эти направления были особо популярны. Здание аэропорта и службы работают в привычном режиме, кроме специалистов, которые обслуживают самолеты. Однако зарплату они продолжают получать и рабочие места за ними сохранены.