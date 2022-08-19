В Липецке собака оторвала ребенку ухо Фото: "КП" Архив

Жителей Липецка шокировала история о ребенке, которому питбуль оторвал ухо во время ночного застолья. О происшествии рассказал отец 3-летнего мальчика Дмитрий. По его словам, малыш проживает с его гражданской женой, которая ведет аморальный образ жизни. Ее последний сбор с друзьями закончился ужасом для мальчика.

- 14 августа в 2 часа ночи к ней пришли друзья с собакой породы питбуль, - написал в соцсетях липчанин. - Пес накинулся на моего сына.

Несчастного отвезли в больницу. Полицейские сообщили о случившемся Дмитрию и он забрал сына к себе. Мужчина рассказал, что у мальчика искусаны руки, шея. Собака оторвала ему часть уха - врачи наложили швы. После такого горожанин намерен лишить женщину родительских прав.

Кстати, на профилактический учет семью поставили еще в марте 2022 года. Как стало известно lipetsk.kp.ru, рядом с матерью проживала сотрудница ПДН, которая и заметила, что липчанка частенько находится в нетрезвом состоянии с детьми. У пары есть еще старшая дочь, которая живет с Дмитрием.

- Выявлен факт семейного неблагополучия, - сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России. - С марта семья находится на контроле полиции. Еженедельно проводятся поверки, в том числе социально-бытовых условий, режима дня детей. К липчанам приходили вместе с представителями уполномоченного по правам ребенка и комиссии по делам несовершеннолетних.

Также полиция начала проверку по факту нападения собаки. Ситуация находится на контроле городского УВД. Лишат ли мать родительских прав, решит суд.