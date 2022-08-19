Как поедут автобусы в Липецке во время триатлона 27 и 28 августа

Во время триатлона в Липецке 27 и 28 августа изменится движение автобусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке из-за триатлона, который пройдет на Зеленом острове, 27 августа с 8:00 до 12:00 изменятся маршруты некоторых автобусов. № 9 в прямом и обратном направлениях поедет через проспект Победы, площадь Победы, Неделина, Набережную, Магазин «Метро». №24 будет двигаться через Московскую, Гагарина, переулок Попова, который временно станет конечным пунктом маршрута.

№ 27, 30, 308К, 330 прямо и обратно проедут по площади Победы, улице Неделина, Петровскому мосту. № 347 будет двигаться через проспект Победы, улицу Терешковой, ж/д вокзал, который станет конечной. №325, 322, 306 будут курсировать по улицам Космонавтов, Циолковского, Терешковой, площади Победы, Неделина, Петровскому мосту.

Как сообщили в мэрии, во время триатлона встанут автобусы № 2, 12, 36, 300, 302, 359, 39, 44. После мероприятия движение станет прежним. 28 августа также изменятся схемы движения маршрутов. Их можно посмотреть здесь.