Спортсмены из 80 городов России, а также Нидерландов приехали на Липецкий триатлон 2022

Триатлон в Липецке 2022 Фото: Анастасия ЛИСОВА

В эту субботу, 27 августа, впервые в областном центре на Зеленом острове стартовал масштабный спортивный фестиваль «Липецкий триатлон». Мероприятие будет проходить два дня. В первый день участников ожидал триатлон спринт и забеги на разные дистанции для взрослых и детей.

Триатлон в Липецке 2022 Фото: Анастасия ЛИСОВА

На фестиваль заявились более двух тысяч спортсменов из 29 регионов, 80 городов России. Несколько участников приехали в Липецк из Нидерландов. Самому молодому атлету 2 года. Самым взрослым триатлонистом стал постоянный участник липецких спортивных мероприятий 82 летний Николай Казьмин. Сегодня он занял первое место в своей возрастной категории.

– Прекрасное мероприятие, - поделился впечатлениями с «КП-Липецк» Николай Казьмин. - Это праздник всех. Чудесный триатлон, прекрасная погода, отличная организация. Липецкий триатлон – это то, что всем запомнится надолго.

Триатлон в Липецке 2022 Фото: Анастасия ЛИСОВА

В 9:00 на Зеленом острове стартовал «Липецкий триатлон. Спринт». Маршрут включал в себя 3 этапа: плаванье, велоэтап, бег. Сначала спортсмены проплыли дистанцию в 750 метров. Во втором этапе преодолели путь в 20 километров. Заключительным этапом стал забег на 5 километров. Спортсмены проходили дистанцию в двух категориях: сольный и командный триатлон.

В 12:00 спортсменов наградили в торжественной обстановке. Абсолютной победительницей дистанции спринт среди женщин стала Анастасия Аршинова. На втором месте Любовь Гречихина. На третьем - Ксения Чернышева.

– Чудесная локация, - рассказала Анастасия Аршинова. - Обстановка домашняя шикарная. Здесь все чудесно. Приглашаю всех на этот липецкий триатлон. Всем понравится.

Любовь Гречихина и Ксения Чернышева также отметили организацию фестиваля. Медалисток переполняли эмоции. Они надеются, что фестиваль станет ежегодным.

Триатлон в Липецке 2022 Фото: Анастасия ЛИСОВА

Чемпионом триатлона на дистанции спринт среди мужчин стал Алексей Зиновьев. Серебро взял Алексей Безруков, а бронзу – Михаил Чернов. Среди команд призовые места поделились следующим образом. VoronezhTriathlon – первые, Triathlonvrn – вторые, третьи – липецкие спортсмены из спортивной школы №3.

В 12:45 начался костюмированный забег. В нем участвовали дети и взрослые в различных образах. На дистанцию вышли ведьмы, мушкетеры, пираты, супергерои. С разницей в 15 минут состоялись детский забег на 500 метров, забег на 1 километр и забег безграничных возможностей на 500 метров. В 14:15 атлеты вышли на пятикилометровое состязание.

– Дистанция короткая, но из-за сильной жары было тяжело держать темп, - признался участник забега Дмитрий. - Но в последние 500 метров я ускорился и пришел к финишу 12 из 250 участников. Здорово, что такой фестиваль проходит в Липецке.

Триатлон в Липецке 2022 Фото: Анастасия ЛИСОВА

Помимо мероприятий для профессиональных спортсменов и любителей, на Зеленом острове развернулись различные спортивные и развлекательные площадки для болельщиков. Так, на сцене до и после награждения триатлонистов выступала липецкая кавер-группа.

Завершился первый день триатлона музыкальным фестивалем «Джаз на Зеленом острове».