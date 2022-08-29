Липчан приглашают на Городище на Фестиваль уличного кино Фото: Юлия КЛЮЕВА

4 сентября в Липецке состоится IX Фестиваль уличного кино – самый масштабный смотр лучших российских короткометражек под открытым небом. Сотни тысяч людей из 1000 городов страны смогут посмотреть и проголосовать за лучшие фильмы последних лет.

Липецкие зрители увидят режиссерский дебют Саши Петрова, фильмы с участием Ивана Янковского, Владимира Вдовиченкова, Екатерины Шпицы, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров.

Фестиваль пройдет на площадке Липецкое городище. Начало в 14:00. Гостей ждет встреча с продюсерами, операторами – постановщиками, режиссерами одной из кино-школ Москвы. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классе "Короткий метр как трамплин в большое кино" от Ирины Обидовой.

Также в программу фестиваля войдут: гаражная распродажа «Балкон», интерактивная выставка «Липецк, которого мы не видели» от галереи современного искусства «Буксир», DJ-сеты, мастер-классы по йоге, развлекательные площадки для детей, выступление группы «Слобода Логовая».

Кинопоказ конкурсных работ начнется в 18:00. Победителя фестиваля выберут зрители. Голосование традиционно пройдет при помощи света фонариков. В конце сезона количество голосов во всех городах подсчитают, а победитель получит главный приз – грант в размере 1 500 000 рублей. Вход на мероприятие свободный.