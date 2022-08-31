Какие меры безопасности будут действовать в школах и детских садах Липецка с 1 сентября 2022

В администрации Липецка обсудили меры по антитеррористической защищенности детских садов и школ Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В администрации Липецка на заседании городской профильной комиссии обсудили меры по антитеррористической защищенности детских садов и школ. Так, в преддверии нового учебного года здания образовательных учреждениях проверили. В День знаний вблизи школ будут находиться сотрудники ППС. А у пешеходных переходов дежурить автоинспекторы.

По данным пресс-службы мэрии, во всех 225 образовательных учреждениях города есть тревожные кнопки. При нажатии на место немедленно выезжает подразделение Росгвардии. В 2022 году на охрану и усиление антитеррористической защищенности зданий из бюджета выделили более 143 миллионов рублей. С 1 сентября охрану выставят в 88 школах, 102 детских садах, 6 организациях дополнительного образования. В 25 школах и 48 дошкольных учреждениях установят системы оповещения и управления эвакуацией. Еще 27 школ и 2 детских сада оборудуют системой контроля и управления доступом.

В некоторых зданиях появятся система голосового экстренного оповещения, сигнализации, камеры, контрольно-пропускные пункты. Кстати, в этом году на улицах города дополнительно установили около 40 камер и стенды с номерами телефонов экстренных служб.