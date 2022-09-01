На 60 миллионов рублей оштрафовали подрядчиков за срывы сроков капремонта в Липецке

В Липецке оштрафовали подрядчиков, выполнявших капремонт Фото: Анастасия ЛИСОВА

Фонд капитального ремонта Липецкой области проверил работу подрядчиков. Недобросовестные строительные организации оштрафовали на сумму более 60 миллионов рублей. Из них 23 миллиона рублей взимается через суд.

Фирма не соблюдала сроки при капитальном ремонте водоотведения дома на улице Зегеля, 1. Генеральный директор утверждал, что жильцы дома не допускали рабочих. Суд довод не принял и назначил штраф 64 062 рублей.

Другая компания нарушила сроки капремонта крыши в доме в селе Красное на улице Октябрьская, 79. Гендиректор объяснил это плохой погодой и ростом цен на строительные материалы. Утверждения не убедили суд. Директору назначали штраф 173 450 рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации города, до суда компаниям начисляли штрафы, предъявляли требования о выполнении работы, с ними велись переговоры. Результата не было. В итоге, мировой суд назначил генеральным директорам штраф на общую сумму более 200 тысяч рублей за невыполнение обязательств.