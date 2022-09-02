Подрядчиков оштрафуют за сорванные сроки благоустройства в Липецке

В Липецке продолжают благоустраивать территории Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В 2022 году в Липецке по нацпроектам «Формирование комфортной городской среды» и «Жильё и городская среда» преобразуют 30 пространств. Ремонт 18 из них уже завершился.

Например, в сквере возле Центральной городской библиотеки Есенина оборудовали детскую и спортивную площадки, установили качели и беседки. В сквере Наролина отремонтировали пешеходные дорожки. Возле спорткомплекса «Звёздный» сделали парковку, установили уличное освещение и обустроили площадку для выгула собак. Обновили и озеленили сквер Маркова.

Как отметили в пресс-службе администрации Липецка, по сделанному ремонту в сквере Маркова и возле «Звездного» у заказчика есть претензии. Его не устроило, как уложили плитку у областного центра культуры и качество асфальта у «Звездного». Помимо этого не везде подрядчик вывез мусор. За каждый день задержки строительную компанию оштрафуют.

Более существенные отставания от графиков произошли в районе Мистюкова и в сквере Филипченко. Отремонтированные зоны для пешеходов должны были сдать еще месяц назад. Также по ряду причин задерживается благоустройство сквера у бывшего кинотеатра «Маяк» и пляжа НЛМК, три пространства в районе Соборной площади, парка «Молодежный», аллеи на 8 Марта, сквера в районе улицы Буденного.